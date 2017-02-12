يونايتد أول نادٍ يحرز 2000 نقطة في التاريخ

حسن أبو زينب | Monday, 13 February 2017 - 00:00 am

ظل نادي مانشستر يونايتد، النادي الذي بسط سيطرته على الدوري الإنجليزي، ولكن النادي العريق سجل إنجازاً تاريخياً أمس الأول، حيث سجل نفسه كأول نادٍ في تاريخ الدوري يحصد 2000 نقطة، وذلك بعد فوزه على واتفورد بثنائية نظيفة بهدفي جوان ماتا، وأنطوني مارشيال.

السجلات تقول إن فريق الشياطين الحمر الذي حصد 13 لقباً، فاز بنتائج 599 مباراة من جملة 949 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي.

وبحضور مكثف ومميز على ساحات المستطيل الأخضـر منــذ عام 1992، فقـــد جمع مانشســتر يونايتد 1997 قبــل فوزه على واتفورد أمس الأول في المرحلــة الخامسة والعشرين من الدوري، ولفوزه بثلاثة عشر لقباً للدوري فليس من الغريب أن يجمع النادي أكبر حصيلة من النقاط من الـ949 مباراة التي خاضها والتي فاز بـ599 منها، مقابل 203 تعادلات ليحصد الألفي نقطة.. أقــرب منافســيه أرسنال برصيد 1797 نقطة، يليه تشلسي برصيد 1755 بفارق 42 نقطة من أرسنال.

وحقيقة فإن الأندية الثلاثة التي تقاسمت اللقب 29 مرة من جملة 7 أندية لعبت في كل بطولات الدوري الممتاز حتى الآن، ويأتي في المركز الرابع ليفربول برصيد 1647 نقطة، يليع خامساً توتنهام 1411 نقطة، ثم إيفرتون 1303 نقاط، وهذه هي الفرق الثلاثة الأخرى، وعليه فليس من الغريب أن تحتل الأندية الستة مراكز متقدمة على مدار جداول الترتيب في تاريخ الدوري الإنجليزي.. إلا أن إضافة لذلك الإنجاز كان مانشستر يونايتد الذي يبلغ متوسط احرازه أكثر من نقطتين في كل مباراة برصيد 2.11 للمباراةـ أقرب منافسيه هنا هو أرسنال بمتوسط 1.89 في قائمة الأندية الأربعة المتصدرة وهي قائمة ظلت ثابتة لا تتغير على الرغم من أن مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس بمتوسط 1.51 نقطة، ويأتي ليدز يونايتد في المركز السابع بمتوسط 1.48 نقطة، من جملة 692 نقطة من 488 مباراة، أما نادي أستون فيلا فقد كان دائم الحضور في مباريات دوري الممتاز، باستثناء هبوطه للدرجة الأولى في الموسم الماضي، حيث حصد 1223 نقطة من جملة 924 مباراة، يليه نيوكاسل 1183 نقطة، ومانشستر سيتي 1142 نقطة، ويتوقع أن يلحق وست هام بهذه المجموعة هذا الموسم حيث حصد 990 نقطة.

التقارير تقول إن أقل عدد من النقاط تم حصدها في الدوري بلغ 30 نقطة، وهو لقب يتقاسمه ناديا كارديف، وسوتيروت، حيث لعبا موسماً واحداً في الممتاز، أما بيرتلي فقد حصد 35 نقطة مقابل 39 نقطة لبلاكبول، الإحصائية كشفت أيضا أن سونيدون يحتل المركز الأخير في نسب النقاط بمتوسط 0.71 نقطة في قائمة الفرق ذات النسب الضعيفة، التي يشارك فيها نادي برادفورد 0.82 وولفر وهال سيتي 0.89 وبيرنسلي وبيرنلي وواتفورد 0.92.