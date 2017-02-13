زفة وحداوية في استقبال نجوم السودان

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Monday, 13 February 2017 - 00:00 am

سجل نحو 21 لاعباً من نجوم المنتخب السوداني السابقين زيارة لنادي الوحدة أمس الأول بصحبة السفير السوداني في جنوب إفريقيا صلاح الدين الحاج والعديد من الإعلاميين السودانيين على رأسهم المعلق الرشيد بدوي عبيد والصحفي محمد الصادق.

وأكد عبد اللطيف السيدح المنسق الإعلامي أن زيارة نجوم الكرة الســــودانية إلى الســـعودية تعتبــر منحـــة ســــنوية تقدمها السفارة السودانية للاعبين الدوليين أصحاب التاريخ الكبير والبصمات الواضحة على الكرة السودانية لتأدية مناسك العمرة وتخصيص برنامج كامل لزيارة عدد من الأندية السعودية والالتقاء بمشاهير اللعبة في المملكة، وتتوج الزيارة بإقامة مهرجان كبير يتم فيه تكريم هؤلاء اللاعبين.



أهازيج ترحيبية

واســتقبلت إدارة نـادي الوحدة الوفد السوداني الذي ضم مجموعة من اللاعبين الذين حملوا كأس الأمم الإفريقية 1970 بالطبول والأهازيج الترحيبية التي عزفها عاطي الموركي رئيس رابطة مشجعي الوحدة وبادلهم رئيس النادي هشام مرسي الحفاوة مع أمين عام النادي باسم منقل وعبد الفتاح الهوساوي عضو مجلس الإدارة. ثم تفقدوا بعد ذلك منشآت النادي وحضروا جزءاً من مران الفريق الأول لكرة القدم وكذلك مران فريق اليد.

قائمة اللاعبين

عاكف عطا ـ سليمان عبد القادر ـ يوسف مرحوم ـ عاطف فضل المولى ـ جمال إبراهيم حسين ـ فتح الرحمن عبد الفراج ـ خالد المصطفى ـ الهادي سليم ـ عمر النقي ـ شيخ إدريس بركات ـ عبد العزيز الأمين ـ عبد الباقي الطاهر ـ عبد الرحمن أبو بكر ـ إبراهيم محمد علي ـ أحمد مصطفى حسين ـ عبد الله عبد القادر ـ عصام عثمان آدم ـ حمد دفع الله ـ هاشم كرتون ـ محمود جبارة السادة ـ محمد عبد الفتاح.