حارس مرمى مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه لم يخرج من إطار المنافسة على اللقب

مانشستر ـــ د ب أ | Monday, 13 February 2017 - 13:29 pm

قال الأرجنتيني ويلي كاباييرو حارس مرمى مانشستر سيتي إن فريقه لم يخرج بعد من إطار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويمكن لمانشستر سيتي تقليص الفارق الذي يفصله عن تشيلسي المتصدر إلى ثماني نقاط ، في حالة تحقيق الفوز أمام بورنموث مساء الاثنين في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري.

ورغم أن المهمة تبدو شبه مستحيلة ، في ظل تألق تشيلسي وتقدمه بثبات نحو منصة التتويج ، يرى كاباييرو أن الفرصة لا تزال متاحة أمام السيتي وأن المراحل المتبقية من الدوري قد تسفر عن قلب الموازين.

وقال كاباييرو "سنكافح حتى النهاية. نرغب في خوض المنافسة على اللقب ، وسنكافح حتى المباراة الأخيرة.. نبتعد عن تشيلسي حاليا ، ولكن ما علينا الآن هو أداء مهمتنا بالفوز في المباراة المقبلة."

وأضاف "علينا أن نتقدم خطوة بخطوة وربما يحالفنا الحظ بإهدار تشيلسي بعض النقاط. نحن فريق كبير وعلينا التركيز على الإنجازات الكبيرة."

وأثبت كاباييرو نفسه ضمن صفوف مانشستر سيتي تحت قيادة المدير الفني جوسيب جوارديولا ، وقد شارك ضمن التشكيل الأساسي في ثلاث مباريات متتالية على حساب كلاوديو برافو.