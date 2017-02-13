التعاون يستنفر أهل القصيم لدعمه آسيوياً

الرياض ــ الرياضية | Monday, 13 February 2017 - 13:46 pm

أطلق نادي التعاون اليوم الاثنين حملته الإعلامية المتزامنة مع قرب انطلاقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في دوري أبطال آسيا والتي يشارك فيها بجانب أندية الأهلي والهلال والفتح.



وحرصت ادارة النادي على تعليق عدد كبير من الصور التي تحمل شعار "أنا قصيمي أدعم سفيري" في مختلف مناطق القصيم قبل أسبوع من خوض الفريق أولى مواجهاته بدوري الأبطال.



ويستقبل التعاون في 20 فبراير الجاري ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي في الجولة الأول من دوري المجموعات.



ووجهت إدارة التعاون الدعوة لكافة الجماهير الرياضية في منطقة القصية وللأندية الشقيقة لحضور هذا اللقاء التاريحي ودعم ومساندة التعاون.