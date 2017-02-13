دياز يغلق تدريبات الهلال استعداداً للخليج

الرياض ــ الرياضية | Monday, 13 February 2017 - 15:05 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صباح اليوم الاثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة ضيفه "الخليج"، مساء الخميس المقبل ضمن الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين .



وتركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية ، وعمد المدير الفني للفريق الارجنتيني رامون دياز على تطبيق تدريبات لياقية وبدنية ، قبل أن يشرح للاعبين عددًا من الجمل الفنية ، التي أعقبها بتطبيق تدريبات تكتيكية لكافة خطوط الفريق ، وفرض دياز في ختام المران مناورة على كامل مساحة الملعب وسط



وينتظر أن يؤدي الفريق مرانًا مغلقًا صباح غد الثلاثاء استعدادًا لمواجهة "الخليج" المقررة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.



ويحتل الهلال صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن اقرب منافسيه الأهلي .