فينالدم: فوز ليفربول نتيجة العمل الجماعي وليس فقط لعودة ماني

لندن - رويترز | Monday, 13 February 2017 - 15:09 pm

يقول جورجينيو فينالدم لاعب وسط ليفربول إن انتصار فريقه بهدفين دون رد على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت جاء نتيجة العمل الجماعي وليس فقط بسبب عودة المهاجم السنغالي ساديو ماني للتشكيلة.





وخطف ماني الأضواء بعدما سجل هدفين في الشوط الأول ليقود ليفربول للفوز على توتنهام صاحب المركز الثاني ليحقق الفريق انتصاره الأول في الدوري في 2017 بعد سلسلة من النتائج المخيبة.





وأبلغ فينالدم وسائل اعلام بريطانية: "إنه لاعب مؤثر جدا لكن الكلام كثر جدا حول ساديو ماني... ليس من العدل والانصاف لباقي اللاعبين ان نقول انه بسبب ساديو ماني انتصرنا".





وخلال غياب ماني للمشاركة مع السنغال في كأس أمم افريقيا في يناير وأوائل فبراير انهار مسعى ليفربول للمنافسة على اللقب حيث أخفق في الفوز في خمس مباريات بالدوري وتراجع الى المركز الرابع متأخرا بفارق 11 نقطة عن تشيلسي المتصدر بعد 25 مباراة.





وتابع اللاعب الدولي الهولندي: "بالطبع هو لاعب ممتاز لكن العمل الجماعي هو الاكثر اهمية وليس ساديو ماني فقط. من الطبيعي عندما نحقق نتائج سيئة في غياب ساديو ان ينادي الجميع بوجوده ،يتعين علينا التأقلم مع مثل هذه الأمور لكني لا اعتقد انه من العدل والانصاف ان نقول ذلك. حققنا نتائج طيبة في معظم المباريات الكبرى لكن في مباريات اخرى غاب عنا التوفيق. هذه أكبر مشكلة ... أمام الفرق الصغيرة لا نقدم أفضل مستوياتنا. إنه شيء سيء".





والفوز في ملعب انفيلد كان المرة الثانية فقط التي ينتصر فيها ليفربول في اخر 11 مباراة وقال لاعب الوسط آدم لالانا إن جلسة للاعبين عقدها القائد جوردان هندرسون قادتهم الى هذا الانتصار.





وتابع: "طالبنا هندرسون بتحقيق الانتصار، حملنا المسؤولية وكان يتعين علينا الرد في ارض الملعب... الكل كان على قلب رجل واحد".





ويحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي صاحب المركز 17 في 27 فبراير .