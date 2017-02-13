تغريم نادي بروسيا دورتموند بسبب عدائية جماهيره

فرانكفورت - د ب أ | Monday, 13 February 2017 - 15:39 pm

قررت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين غلق أحد مدرجات ملعب نادي بروسيا دورتموند في مباراته القادمة في الدوري الألماني "بوندسليجا" وتغريمه 100 ألف يورو (107 ألف دولار)، على خلفية الاعتداءات والإهانات، التي ارتكبتها جماهيره في مباراته الأخيرة أمام ليبزيج.





والعقوبة المذكورة كانت هي ما طالبت به لجنة الانضباط في الاتحاد الألماني لكرة القدم قبل ثلاثة أيام، بعدما قامت جماهير بروسيا دورتموند برفع العديد من اللافتات المهينة لنادي ليبزيج وإلقاء أشياء داخل ملعب المباراة وإزعاج اللاعبين بـ "أقلام الليزر"، خلال مباراة الفريقين في الرابع من فبراير الجاري.





وقررت المحكمة الرياضية غلق المدرج الجنوبي لملعب بروسيا دورتموند، الذي يتسع لـ 25 ألف مشجع، كما يعد المكان المفضل لرابطة مشجعي الفريق الألماني "أولتراس".