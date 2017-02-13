كأس فيصل: فوز الهلال وتعادل هجر والنصر والاتحاد والجيل

الرياض ــ الرياضية | Monday, 13 February 2017 - 18:19 pm

جرت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم حيث تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر مع ضيفه النصر بدون أهداف فيما خسر الفيصلي من الهلال بهدف نظيف وتعادل الاتحاد مع ضيفه الجيل بهدف لكل فريق .



ووفقاً لنتائج اليوم يصبح جدول ترتيب كأس الأمير فيصل على النحو التالي :





1 - الهلال ( 29 نقطة )

2 - القادسية ( 29 نقطة )

3 - النصر ( 26 نقطة )

4 - الأهلي ( 24 نقطة )

5 - الشباب ( 24 نقطة )

6 - الاتحاد ( 21 نقطة )

7 - الفتح ( 19 نقطة )

8 - الجيل ( 19 نقطة )

9 - الفيصلي ( 17 نقطة )

10 - أحد ( 16 نقطة )

11 - الخليج ( 12 نقطة )

12 - التعاون ( 9 نقاط )

13 - الوحدة ( 8 نقاط )

14 - هجر ( 7 نقاط )