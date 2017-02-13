ميسي يطارد رونالدو على صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا

باريس - (أ ف ب) | Monday, 13 February 2017 - 20:24 pm

يستأنف الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني مطاردته لمهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو في السباق على صدارة هدافي دوري ابطال اوروبا، عندما يحل النادي الكاتالوني ضيفا على باريس سان جرمان الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي.



وسجل ميسي 10 اهداف حتى الآن في نسخة 2016-2017 للمسابقة الابرز لاندية كرة القدم الاوروبية، ليرفع رصيده الاجمالي فيها الى 93 هدفا، ويصبح على بعد 3 اهداف فقط من رونالدو.



ويعد رونالدو مع اهدافه الـ 96، أفضل هداف في تاريخ البطولة.



ولن يدخر رونالدو جهدا من اجل الاقتراب من حاجز الـ100 هدف في هذه المسابقة، عندما يستضيف النادي الملكي حامل اللقب، نابولي الايطالي الاربعاء.



- افضل الهدافين في موسم 2016-2017:

10 اهداف: الارجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

6 اهداف: الاوروغوياني ادينسون كافاني (باريس سان جرمان)

5 اهداف: البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الالماني)

4 اهداف: البرتغالي اندريه سيلفا (بورتو البرتغالي) والغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (بوروسيا دورتموند الالماني) والفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد) والجزائري رياض محرز (ليستر سيتي الانجليزي) والبلجيكي درايس مرتنز (نابولي) والالماني مسعود اوزيل (ارسنال الانكليزي) والتركي اردا توران (برشلونة).



- افضل هدافي المسابقة منذ 1992-1993:

96 هدفا: رونالدو

93 هدفا: ميسي

71 هدفا: الاسباني المعتزل راوول

60 هدفا: الهولندي المعتزل رود فان نيستلروي

59 هدفا: الاوكراني المعتزل اندريه شفتشنكو

51 هدفا: الفرنسي المعتزل تييري هنري

50 هدفا: بنزيمة والايطالي المعتزل فيليبو اينزاغي

49 هدفا: السويدي زلاتان ابراهيموفيتش (مانشستر يونايتد الانكليزي)

44 هدفا: العاجي ديدييه دروغبا