مأدبة عشاء أسبانية تجمع الاتفاقيين

الدمام - الرياضية | Monday, 13 February 2017 - 20:39 pm

يجمع الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي الاتفاق غداً الثلاثاء لاعبي فريقه والجهازين الإداري والفني حول مأدبة عشاء سيقيمها في معسكر الفريق بالنادي.



وعلى الصعيد الميداني أدى الفريق صباح اليوم الاثنين تدريباته الاستعدادية لمواجهة الوحدة يوم الجمعة المقبل في ضمن الجولة الـ 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين، إذ اكتفى بفترة صباحية وتركزت التدريبات على الجوانب اللياقية والبدنية والتي احتضنتها الصالة المغطاة بالنادي، قبل أن يخضع جاريدو اللاعبين لحصة فيديو شرح من خلالها أخطاء مواجهة الفتح الماضية.



وسيؤدي الفريق تدريباته غداً الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية حيث من المقرر أن يبدأ المدرب الإسباني في وضع رؤيته الفنية لمواجهة الوحدة المقبلة.



وكان لاعب الوسط حسن الحبيب والمهاجم هزاع الهزاع قد واصلا علاجهما في عيادة النادي تحت إشراف الجهاز الطبي؛ إذ يعاني الأول من آلام في أسفل الظهر، فيما يعاني الثاني من كدمة في قدمه حيث ينتظر دخوله للتدريبات الجماعية غداً حيث أنهى برنامجه العلاجي.