الهجوم سلاح الجابر أمام الاتحاد

الرياض - الرياضية | Monday, 13 February 2017 - 20:53 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب استعداداته عصر اليوم الإثنين على ملعب الأمير خالد بن سلطان، تأهباً لمواجهة فريق الاتحاد، يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالرياض.





وانطلقت الحصة التدريبية بالتمارين الإعتيادية بإشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة أعقبها بتمارين لياقية مكثفة، لرفع المخزون اللياقي للاعبين.



عقب ذلك أجرى سامي الجابر المدير الفني للفريق عدة تدريبات فنية في منتصف الملعب، ألحقها بتقسيمة تكتيكية، شهدت تطبيق عدة جمل هجمومية ودفاعية، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.