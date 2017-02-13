الخليج مكتمل الصفوف قبل الهلال

سيهات - الرياضية | Monday, 13 February 2017 - 21:13 pm

رفع التونسي جلال قادري المدير الفني الفني لفريق الخليج من درجة استعدادات فريقه في التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الأثنين على ملعب النادي بسيهات تحضيراً لمواجهة مضيفه الهلال ضمن مباريات الجولة الـ 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالرياض.



وقد شهد التدريب اكتمال صفوف الفريق الخلجاوي ماعدا اللاعب محمد المطوع الذي يخضع إلى برنامج تأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة النصر وأبعدته أيضاً عن مواجهة الشباب.





واشتمل التدريب الذي قسّم قادري من خلاله اللاعبين إلى ثلاث مجموعات على بعض التمارين اللياقية ثم طبق اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية وانهاء الهجمة واختتم بمناورة من ثلاثة أشواط للوصول إلى التشكيلة التي سيعتمدها لمواجهة الهلال.