جالكا يجهز البدلاء

فهد الشومر | Tuesday, 14 February 2017 - 00:00 am

جهز الروماني كونستانتين جالكا مدرب فريق التعاون المدافع إبراهيم الزبيدي وثنائي الوسط عبد المجيد السواط وعبد العزيز الشريد، للزج بهم في القائمة الأساسية التي ستخوض اللقاء أمام فريق الفتح، بعد غد الخميس في الأحساء، ضمن الجولة الـ 19 لبطولة دوري المحترفين.

ويفتقد فريق التعاون لخدمات الثنائي نايف موسى وأحمد الزين، بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة في المواجهة أمام الاتحاد، يوم السبت الماضي في بريدة، لحساب الجولة الـ 18، كما يفتقد أيضاً لخدمات لاعب الوسط محمد أبوسبعان لحصوله على البطاقة الحمراء.

وركز جالكا في حصة تدريب أمس الإثنين على رفع المعدل اللياقي للاعبين، قبل أن يطبق بعض الجوانب التكتيكية، ليختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

يشار إلى أن فريق التعاون يحتل المركز الثامن في سلم ترتيب بطولة الدوري، برصيد 21 نقطة.