هدايا المسؤولية الاجتماعية

فهد الشومر | Tuesday, 14 February 2017 - 00:00 am

تعكف إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي التعاون على تجهيز هدايا خاصة تحمل شعار النادي، لتوزيعها على الجماهير الحاضرة في لقاءات الفريق ضمن بطولة دوري أبطال آسيا.

ويدشن فريق التعاون مشواره القاري يوم الإثنين المقبل، عندما يواجه ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، على حساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً فريقي أهلي دبي الإماراتي، واستقلال طهران الإيراني.

وبدأت إدارة المسؤولية الاجتماعية التي يشرف عليها خليل أباالخيل في تجهيز العديد من البرامج، التي ستطبق قبل المباريات المقررة للفريق على أرضه وبين جماهيره.