الشايعي يعد بالترتيبات المميزة

فهد الشومر | Tuesday, 14 February 2017 - 00:00 am

كشف علي الشايعي أمين عام نادي التعاون أن التحضيرات الإدارية مستمرة لمشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، لأول مرة في تاريخ النادي المتأسس عام 1956.

وقال لـ"الرياضية" أمس الإثنين بعد إطلاق النادي حملته الخاصة بالاستحقاق: "الأعمال قائمة على قدم وساق لاستكمال تنظيم عملية استقبال بعثة فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، وطاقم الحكام، ومراقب المباراة، بحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

ويدشن فريق التعاون مشاركته القارية يوم الإثنين المقبل، عندما يستضيف نظيره لوكوموتيف طشقند الأوزبكي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى، التي تضم فريقي أهلي دبي الإماراتي، واستقلال طهران الإيراني.

ووعد الشايعي بأن تظهر ترتيبات إدارة ناديه للمشاركة الخارجية بشكل مميز، مضيفاً "نتطلع إلى أن تكون على مستوى الحدث".