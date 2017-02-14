أنا قصيمي.. أدعم سفيري

فهد الشومر | Tuesday, 14 February 2017 - 00:00 am

أطلق نادي التعاون أمس الإثنين حملته الترويجية لمشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تأتي للمرة الأولى في تاريخ النادي المتأسس عام 1956.

وذكرت لـ"الرياضية" مصادر خاصة أن الحملة الترويجية التي تشمل لوحات إعلانية في بعض شوارع مدينة بريدة كلفت خزينة النادي ما يقارب 500 ألف ريال، على أن تستمر حتى موعد تدشين المشوار، عندما يلعب التعاون أمام ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، يوم الإثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً فريقي أهلي دبي الإماراتي، واستقلال طهران الإيراني.

وبدأت إدارة التعاون بتثبيت اللوحات الإعلانية للحملة الترويجية في طريق علي بن أبي طالب شمال مدينة بريدة، وتدعو من خلالها جماهير منطقة القصيم إلى الوقوف بجانب الفريق في الاستحقاق الخارجي.

وينتظر أن تتوسع الحملة اليوم الثلاثاء، لتشمل شوارع أخرى رئيسة في مدينة بريدة، وعدداً من الأماكن الحيوية، إلى جانب بعض محافظات منطقة القصيم.

واختار التعاونيون عبارة "أنا قصيمي أدعم سفيري" لتكون عنواناً للحملة الخاصة بالمشاركة القارية، التي وصل إليها الفريق بعد حصوله على المركز الرابع في سلم ترتيب بطولة دوري المحترفين للموسم الماضي.

وإلى جانب ذلك، نظم التعاونيون حملة بعنوان "الحضور عليك والتذكرة علينا"، سعياً إلى تعبئة المدرجات بالجماهير، حيث تكفل تركي آل الشيخ عضو الشرف وأعضاء المجلس التنفيذي بكامل تذاكر دخول الجماهير للقاءات الفريق التي تقام على أرضه في البطولة القارية.