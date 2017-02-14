مباراة تتحول إلى ملاكمة في الدوري الإنجليزي

حسن أبوزينب | Tuesday, 14 February 2017 - 00:00 am

شارك لاعب ليفربول ستارليت ألكسندر أرنولد في ثماني مباريات رئيسة في صفوف فريقه هذا الموسم، ولكن تأكد تماما أنه لم ينضج عقلياً بعد حينما مثل ناديه في مباراة تحت عمر 23 سنة جرت أمـس الأول في الدوري الإنجليزي، حيث أصبحت حماقاته مــادة دسمة للصحافــة الإنجليزيــة رغم إن الحظ لعب دوراً رئيسياً لصالح المدافع الذي كسب ثقة المدرب كلوب، حيث أفلت بأعجوبة من بطاقة حمراء يستحقها بجدارة خلال مباراة فريقه التي فاز فيها على هدرشفيلد 6ـ2 بعد تورطه في مشاجرة تخللتها اللكمات العنيفة بينه وبين جيمي سبنسر لاعب هدرشفيلد .الحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه سبنسر فيما أفلت الكسندر ارنولد..وأوضحت الصور التي التقطت كيفن سيتورات لاعب ليفربول وهو يمسك برقبة سبنسر الذي قالت تقارير اندي كول مراسل نادي ليفربول أنه أشعل فتيل المضاربة بعد الهدف الثاني لهدرشفيلد. يذكر أن الحادثة تأتي بعد يوم من دخول الكسندر ارنولد في الدقيقة 89 من دكة الاحتياط للمشاركة في مباراة ليفربول التي فاز فيها 2ـ0 على توتنهام بديلا لزميله ساديو مين صاحب هدفي الفوز. التقارير كشفت بأن المضاربة جاءت كرد فعل من لاعبي هدرشفيلد على خلفية الأداء الخشن لكيفن ستيوارت لاعب ليفربول.