سزلر يستضيف أبناء مركز التأهيل الشامل

| Tuesday, 14 February 2017 - 00:00 am

قامت شركة دار الضيافة المالكة للمطاعم المحلية المبتكرة سزلر هاوس، كانتون، تاكوهت، روما وَي، شاورماريتو وأرومة القهوة بدعوة عدد من أبناء مركز التأهيل الشامل ومشرفيهم بمدينة الرياض لتناول وجبة الغداء في مطعم سزلر هاوس بفرعه الجديد في شارع التخصصي جانب اليورومارشيه. واستمتع الحضور بجلسات المطعم المتميزة والعصرية، وقال محمد العجلان من مركز التأهيل الشامل: نشكر دعوة الشركة لنا ولأبناء المركز حيث كانت مناسبة جميلة لخروج الأبناء في رحلة ممتعة زرعت البسمة على وجوههم جميعاً. وعلق حمدان البدر رئيس الشركة قائلاً: إن مثل هذه المبادرات تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة ونحن في دار الضيافة نخدم العديد من الفعاليات الاجتماعية والجمعيات الخيرية مثل جمعية إنسان وجمعية بنيان وجمعية حركية وغيرها، مؤكداً على استمرار تلك المبادرات.