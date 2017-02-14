المتحدة للسيارات تجعل سيارات SRT ذات الأداء القوي في المتناول بصورة أكبر عن ذي قبل

| Tuesday, 14 February 2017 - 00:00 am

تجسد السيارات التي تحمل علامة SRT (تكنولوجيا الشوارع وحلبات السباق) التي تنتجها شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز FCA واحدة من أبرز مجموعات السيارات ذات الأداء العالي في هذه الصناعة التي تبتكر مركبات جريئة ومميزة تحقق أداءً يرسي مستويات قياسية.

وجعلت الشركة المتحدة للسيارات، الموزع الحصري لسيارات ألفا روميو، كرايسلر، دودج، فيات، فيات بروفيشيونال، جيب ورام في المملكة العربية السعودية، امتلاك سيارات SRT أكثر يسراً الآن من أي وقت مضى، مع العروض الرائعة على طرازات مختارة من كرايسلر300 SRT، ودودج تشارجرSRT، ودودج تشالنجر SRT وجيب جراند شيروكي SRT، بما في ذلك موديلات سيارات تشارجر وتشالنجر أس آر تي هيلكات SRT Hellcat المجهزة بالمحرك الجبار الذي تبلغ قوته 707 أحصنة.

وقال علاء شكرون مدير التسويق في الشركة المتحدة للسيارات "مع استرداد مبالغ تتراوح بين 10 آلاف ريال سعودي و45 ألف ريال، تكون هذه أفضل فرصة حتى الآن لامتلاك سيارة SRT. وهذا العرض متاح لفترة محدودة ـ حتى نهاية المخزون ـ في جميع معارضنا بمختلف أرجاء المملكة العربية السعودية، ولجعل العرض أكثر جاذبية، تتوافر أيضاً بعض العروض التمويلية الخاصة جداً".

ويعتبر القلب النابض لأي مركبة ذات أداء قوي هو محركها، ويتم تجهيز السيارة كرايسلر 300 SRT بمحرك هيمي HEMI® V8 سعة 6.4 لتر الذي يولد قوة حصانية تبلغ 470 حصاناً و637 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويسمح عزم الدوران العالي للمحرك ببدايات تشغيل قوية وبقوة في خط مستقيم، في حين يؤدي المحرك المتوالف مع الأداء القوي إلى تحسين الثبات الخامل والتحكم بالسيارة عند أي سرعة. ويحقق مشعب شفط نشط وعمود كامة علوية أقصى عزم دوران بنهاية منخفضة في حين يحقق أقصى قوة بنهاية مرتفعة.

ولا يتعين أن يكون امتلاك السيارات ذات الأداء القوي مكلفاً، إذ إن السيارة 300 SRT تشتمل على نظام عادم صمامات نشط يسمح لتقنية توفير الوقود القياسية (وضعية الأربع أسطوانات) بالعمل على نطاق أوسع للدورة في الدقيقة، وهذا يعني استهلاكاً للوقود داخل المدينة يبلغ 8.6 لتر فقط لكل مائة كيلو متر.

ويحقق ناقل الحركة الأوتوماتيكي TorqueFlite ذو الثماني سرعات المجهزة به سيارة كرايسلر300 SRT، نوعية مميزة وسلاسة في نقل الحركة وكفاءة في استهلاك الوقود على أعلى مستوى عالمي. كما يساهم تصميم نظام نقل الحركة أيضاً في الكفاءة، فهو يزن 88 كلغ، وبذلك يزيد 1.8 كلغ فقط عن علبة التروس السابقة ذات الخمس سرعات. وعلاوة على ذلك، يشتمل نظام نقل الحركة بصورة خاصة على نسب تعشيق متقاربة لتحقيق عملية نقل سلسة، جنباً إلى جنب مع دورات أقل للمحرك في الدقيقة بعملية التعشيق العليا لتحقيق مزيد من السلاسة.

ويتم تجهيز سيارة الكوبيه العضلات الأيقونية تشالنجر وشقيقتها السيدان ـ تشارجر ـ بمحرك هيمي جديد HEMI® V8 مزود بشاحن سوبر سعة 6.2 لتر وبقوة حصانية تبلغ 707 أحصنة ـ أي أكثر من أي محرك V8 على مدار تاريخ فيات كرايسلر أوتوموبيلز FCA المحتفى به، ما يجعلها أقوى سيارات العضلات حتى الآن ـ وفي الواقع، فإن تشارجر هي أقوى سيدان ذات أربعة أبواب في العالم. ويتزاوج محرك V8 مع ناقل حركة أوتوماتيكي جديد من ثماني سرعات TorqueFlite يقوم بنقل القوة إلى العجلات الخلفية.

ويجمع محرك V8 سعة 6.4 لتر الذي برهن على فعاليته وقوته والمجهزة به سيارة جيب جراند شيروكي بين التصميم الرياضي ذي العضلات الأسطوري لعلامة أس آر تي SRT وبين أداء يحبس الأنفاس.

ويشتمل أفضل أداء لعلامة جيب التجارية على الطرق الممهدة على محرك V8 سعة 6.4 لتر مع تقنية توفير الوقود. وتبلغ قوة المحرك الحصانية 475 حصاناً و470 رطل ـ قدم من عزم الدوران. ويتم إرسال القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي إلكتروني من ثماني سرعات يحقق تحسيناً بالاقتصاد في استهلاك الوقود، وتحسيناً كبيراً في قدرة السحب بالإضافة إلى تنقيحات بالأجهزة والبرمجيات تعزز من متعة القيادة لسيارات جراند شيروكي SRT أثناء التنقلات اليومية أو القيادة الحماسية على مضمار السباق.

وتأتي جراند شيروكي SRT بشكل رياضي حازم وجذاب، وتشتمل على مجموعة من المعدات المرغوب فيها تليق بشارة SRT وتعزز عناصر تصميمية خارجية وداخلية فريدة من نوعها من جمال السيارة، ومن الأداء العالي لها وتميزها عن غيرها من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

ومنذ أن بدأت الشركة المتحدة للسيارات عملياتها في عام 1999، أرست لنفسها مكانة كبيرة باعتبارها واحدة من أكبر الشركات في سوق السيارات السعودية. كان هذا نتيجة مباشرة لإيلاء أهمية قصوى على كسب ثقة العملاء وبناء سمعة قوية من خلال إستراتيجية مركزة مصممة خصيصاً لتزويد العملاء بخدمة ممتازة وشاملة وملائمة.