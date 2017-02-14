نادك تحصل على شهادة النجاح لأنظمة سلامة الغذاء من AIB

| Tuesday, 14 February 2017 - 00:00 am

من منطلق محافظة واهتمام الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، بتقديم منتجات غذائية وزراعية عالية الجودة للمستهلكين، قامت الشركة بتطوير البنى التحتية وتحسين اَلية وأنظمة سلامة الغذاء لوحدة تخزين الذرة في مشروعها في منطقة حائل؛ ما أدى إلى اجتيازها بنجاح للتدقيق من المعهد الأمريكي AIB، وحصولها على شهادة الاجتياز بنجاح.

ويعدُ المعهد الأمريكي أحد أهم وأرقى المراكز المعتمدة عالميًّا لنقل أحدث التقنيات في سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية في مختلف أنحاء العالم، من خلال مجموعة من الخبراء المعتمدين في هذا المجال.

كما يعمل المعهد على تحسين مستوى عمليات التصنيع ومفهوم سلامة الغذاء في كافة أنحاء العالم؛ وذلك لما يقدمه من خدمات استشارية أو تنفيذية، وتقديم قيمة مضافة لتلك المنشآت.

ويعتمد المعهد الأمريكي على مرجع موحد ومعتمد عالميًّا في التدقيق؛ لضمان وصول المنشآت الخاضعة للفحص لأعلى مستويات الأداء في أنظمة سلامة الغذاء.