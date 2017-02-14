تفاعلوا مع المدرب

الدمام ـ وليد الصيعري | Monday, 13 February 2017 - 00:00 am

أثنى خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق في اجتماعه باللاعبين على مستواهم والروح العالية اللذين أظهروهما خلال مباراة الفتح، ولاسيما في الشوط الثاني"، مشدداً على أن النتيجة التي انتهت إليها لم تكن تعبر عما قدمه الفريق.

وأكد أن إدارة النادي تثق في عمل المدرب جاريدو على الرغم من سوء الطالع الذي رافق الفريق في مبارياته الأخيرة، داعياً إياهم للتفاعل معه بالانضباط والمستويات في التدريبات والروح لتحقيق الفوز في مباراة الوحدة المقبلة. وكان الدبل ناقش المدرب في وضع الفريق بشكل عام وفي تفاصيل مباراة الفتح الماضية، وانتهى معه إلى حتمية العمل مع الجهازين الإداري والفني واللاعبين إلى معالجة كل الأمور قبل مواجهة الوحدة المقبلة.