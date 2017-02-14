الاتفاق يدعم المدرب.. والرئيس يناقش اللاعبين

الدمام ـ وليد الصيعري | Monday, 13 February 2017 - 00:00 am

اجتمع خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق ونائبه حاتم المسحل مع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم مساء أمس على أرضية ملعب الراحل عبدالله الدبل بالنادي. وناقش الاجتماع معهم أوضاع الفريق والأسباب التي أدت إلى نزيف العديد من النقاط وعدم تحقيق الانتصار في ثماني جــولات، وآخرها التعادل الإيجابي مع الفتح 2ـ2.

ووعد اللاعبون والجهــاز الفني الإدارة بفتــح صفحة جديدة ابتداء من مباراة الوحدة وتحقيق نتائج إيجابية لإسعاد الجماهير. من جانبها، جددت الإدارة ثقتها في الإسباني جاريدو مدرب الفريق وأعلنت دعمه لقيادة الفريق.

ميدانيــــاً، بدأ الفريـــق تحضيراته لمواجهة الوحدة الجمعة، بحصة استشفائية للاعبين الذين شاركوا في لقاء الفتح، بينما خضعت المجموعة التي لم تشارك للتدريبات اللياقية.

وبعـد نهايـــة التدريبات اجتمع محمد الدوسري رئيس الجهاز الإداري وجاريـــدو مدرب الفريــق مع الثلاثي يوسف السالم وحسن كادش وأحمد الكسار، واســـتمر الاجتماع فترة طويلة.