جيزوس يتعرض لكسر في مشط القدم

لندن - (أ ف ب) | Tuesday, 14 February 2017 - 19:13 pm

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء بأن مهاجمه البرازيلي الشاب غابريال جيزوس أصيب بكسر في مشط القدم خلال المباراة التي فاز بها فريقه على ضد بورنموث 2-0 أمس الأثنين.



وأكد مانشستر سيتي إصابة جيزوس "بكسر في مشط القدم" من دون أن يكشف عن المدة التي سيغيبها المهاجم عن الملاعب.



وتعرض جيزوس للاصابة في الدقيقة 14 وخرج ليحل بدلاً منه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.



وكان جيزوس الذي إنضم إلى مانشستر سيتي في مطلع العام الحالي بعد أن وقع عقداً معه بعد إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية أمضى بعدها فترة أربعة أشهر مع فريقه السابق بالميراس، تألق في أربع مباريات خاضها مع الـ"سيتيزنس" وسجل ثلاثة أهداف وفرض نفسه اساسياً في التشكيلة على حساب أجويرو.