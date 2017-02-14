زيدان : لن نغامر بالدفع بجاريث بيل أمام نابولي

برشلونة ـــ رويترز | Tuesday, 14 February 2017 - 18:53 pm

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الثلاثاء إنه لن يغامر بالدفع بجاريث بيل في مواجهة نابولي المتألق في دوري أبطال أوروبا غدا الاربعاء حيث يرغب في عودة اللاعب الدولي الويلزي الى المباريات بشكل تدريجي بعد غياب طويل.





وعاد بيل الى التدريبات بشكل كامل يوم الاحد لاول مرة منذ اصابته في أربطة الكاحل أمام سبورتنج لشبونة في 22 نوفمبر تشرين الثاني لكن زيدان قال إن المواجهة في دور الستة عشر أمام الفريق الايطالي جاءت في وقت مبكر جدا لمشاركته.



وقال زيدان اليوم الثلاثاء "إنه الأسبوع الأول لعودته للتدريبات معنا وهو يقوم بعمل جيد. لقد تعافى ولا يشعر بأي مشكلة وسنرى إذا كنا سندفع به في التشكيلة في مطلع الاسبوع المقبل."



وأبلغ مؤتمرا صحفيا "لقد غاب لنحو ثلاثة أشهر. يتعين أن نتعامل معه بشكل تدريجي."



وكال زيدان المديح لماوريتسيو ساري مدرب نابولي الذي يتوجه فريقه الى العاصمة الاسبانية على خلفية مسيرة من 18 مباراة دون هزيمة ويسعى لبلوغ دور الثمانية من دوري الابطال لاول مرة.



وقال زيدان "انه مدرب جيد جدا. فريقه يقدم كرة قدم جيدة للغاية وحقق نتائج طيبة وهو ما يعني انه يعمل بشكل ممتاز."

وتابع "في مواجهة من مباراتين يكون الهدف دائما الحفاظ على نظافة الشباك. ويتعين أن نكون في كامل تركيزنا. سيلعبون بأسلوب لعب مباشر لانهم يتمتعون بالسرعة والقوة. يمكنهم اختراق دفاعنا لكن يتعين علينا الا نتركهم يفعلون ذلك كثيرا."



ويتوقع سفر نحو عشرة الاف من مشجعي نابولي الى مدريد لمؤازرة فريقهم في مباراة الذهاب وهي أول لقاء لنابولي في ادوار خروج المغلوب في دوري الابطال منذ 2012.



ووجه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد دعوة الى دييجو مارادونا أسطورة نابولي لحضور المباراة.



وقال زيدان "مارادونا واحد من افضل اللاعبين الذين انجبتهم الملاعب على الاطلاق لكني اخشى اللاعبين في ارض الملعب أكثر من دييجو على الرغم من اننا سنستخدم كافة اسلحتنا للفوز بالمباراة."



وأضاف لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد "نحن سعداء جدا لوجود دييجو مارادونا لكن نحمد الله انه لن يلعب. نابولي يقدم عروضا رائعة ولم يفز أي فريق عليه منذ فترة طويلة لكننا سنلعب على ارضنا ونؤمن بقدرتنا على الفوز."