ماجد عبدالله يشيد في جناح الهيئة العامة للرياضة بالجنادرية

الرياض - الرياضية | Tuesday, 14 February 2017 - 19:57 pm

أبدى ماجد بن أحمد عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية سعادته عن ما شاهده في جناح الهيئة العامة للرياضة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 31)، وذلك بعد زيارته لأرض المهرجان مساء أمس الأثنين.



وتجول رئيس مجلس الإدارة في الأركان المتواجدة في جناح الهيئة بالجنادرية، بالإضافة إلى زيارة عدد من الأجنحة بالمهرجان الوطني ومنها جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية شكره وتقديره للأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة على ما يقدمه من خدمة للرياضيين إضافة إلى دعمه لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية وتواجدها في جناح هيئة الرياضة بالمهرجان الوطني.



من جانب أخر، يقدم الركن الخاص بجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية والذي يتواجد في جناح هيئة الرياضة، تعريفاً بالجمعية وأهدافها وأنشطتها، إضافة إلى البرامج التي تقدم للمحتاجين من لاعبي كرة القدم، وتسجيل الحالات المستهدفة.



















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