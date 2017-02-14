دوري الشباب : الاتحاد يكسب هجر بثلاثية ويصعد للرابع

الرياض - الرياضية | Tuesday, 14 February 2017 - 19:47 pm

فاز فريق الاتحاد لدرجة الشباب على ضيفه هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 لدوري الشباب لكرة القدم.



تقدم الاتحاد بهدف السبق عند الدقيقة 2 عن طريق اللاعب مهند صبياني وأضاف اللاعب احمد المنتشري الهدف الثاني للاتحاد عند الدقيقة 15 فيما نجح هجر في تقليص الفارق من ركلة جزاء عند الدقيقة 18 لينتهي الشوط الأول لمصلحة الاتحاد بهدفين لهدف ، وفي الشوط الثاني نجح تركي الجدعاني في إضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 88.



بهذه النتيجة ارتفع الاتحاد الى النقطة 16 في المكز الرابع، فيما تجمد رصيد هجر عند النقطة 12 في المركز العاشر.