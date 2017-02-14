اتحاد القدم يرفض تقديم مواجهة النهضة والنصر

الرياض - الرياضية | Tuesday, 14 February 2017 - 21:02 pm

تلقت إدارة نادي النصر اليوم الثلاثاء خطاباً من الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد باعتذار الاتحاد ممثلاً بلجنة المسابقات عن تقديم موعد بداية مباراة النصر والنهضة ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشرفين، والمقرر إقامتها عند الساعة 7،55 مساء من يوم الخميس 26 جماد أول.



وكان نادي النصرقد بعث خطاب لاتحاد القدم يطلب من خلاله تقديم موعد بداية المباراة للساعة 6،20 مساءً لظروف الطيران.