الرائد يفك ارتباطه مع 7 لاعبين
بريدة - الرياضية | Tuesday, 14 February 2017 - 20:45 pm
أعلنت إدارة نادي الرائد برئاسة عبدالعزيز التويجري عن إنهاء كافة المستحقات المالية للمحترف البرازيلي السابق ماركوس بيتزلي، مثمنه في ذات الوقت موقف اللاعب ووكيل أعمال اللاعب علي الرماح بالتنازل عن جزء من مستحقاته المالية.
كما أنهت الإدارة أيضاً كافة المستحقات المالية للاعبين السابقين جليمار ديسلفا وإبراهيم مدخلي ويونس عليوي وتميم الدوسري وصالح الدخيل ومشاري القرعاوي.
فيما تم سداد جزء من المستحات المالية المجدولة للاعبين سياف البيشي وعبدالسلام الشريف وطلال الشمالي ومشعل العنزي.