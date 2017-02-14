أقصى الأهلي مضيفه القادسية من دور الـ 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين اثر تغلبه عليه 3-1 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة بعد أقل من أسبوع على خسارة الأهلي القاسية بر