دعم شرفي اتحادي قبل موقعة الشباب

جدة - الرياضية | Tuesday, 14 February 2017 - 21:29 pm

تابع حاتم باعشن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، وعضوا الشرف أنمار الحائلي وأحمد كعكي، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، ويأتي هذا الحضور دعما للفريق الاتحادي في مهمته المقبلة أمام الشباب يوم السبت المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



واجتمع التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق باللاعبين قبل انطلاق المران، تلى ذلك جملة من التدريبات اللياقية قبل أن يخصص المدرب الجزء الأخير من المران للتمارين التكتيكية والتي اختتم معها المران بمناورة كروية مصغرة أجراها في منتصف الملعب.