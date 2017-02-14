زوران يسعى لاستخلاص الايجابيات من هزيمة مفاجئة قبل مواجهة الشباب

أبوظبي - رويترز | Tuesday, 14 February 2017 - 21:50 pm

سعى زوران ماميتش مدرب العين الجديد إلى استخلاص الإيجابيات من خسارة مفاجئة أمام دبا الفجيرة الأسبوع الماضي قبل أن يحل ضيفاً على الشباب في ملعب "مكتوم بن راشد" في المرحلة التاسعة عشر من دوري الخليج العربي لكرة القدم غداً الأربعاء.



وخسر العين 2-1 أمام دبا يوم الخميس الماضي في أول مباراة بقيادة ماميتش - الذي خلف مواطنه الكرواتي زلاتكو داليتش الشهر الماضي - ليتراجع للمركز الرابع بفارق عشر نقاط عن الجزيرة المتصدر الذي يسير بخطى واثقة نحو اللقب مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم.



وقال زوران المدرب السابق لنادي النصر السعودي في مؤتمر صحفي: "المؤكد أننا لم نخطط للخسارة أمام المنافس في الجولة الماضية.. لكن فرق كرة القدم أحيانا تجدها محاطة بالضغوط والتفكير في التعامل مع تجاوز مثل تلك الظروف يعتمد دائماً على التركيز في المواجهة المقبلة وطي صفحة الماضي".



وأضاف المدرب الذي قاد دينامو زغرب للفوز بالدوري الكرواتي ثلاث مرات متتالية بين 2013 و2016: "تحدثت مع اللاعبين بعد المباراة حول الإيجابيات والسلبيات.. وهناك العديد من الإيجابيات التي رافقت تلك المواجهة رغم الخسارة، الفريق الذي لا يستطيع ترجمة الفرص إلى أهداف لا يمكن أن يفوز".



ورفض زوران الحديث عن المنافسة على اللقب وقال إنه لا يفكر في الصدارة بقدر التركيز على تحقيق نتائج جيدة بعدما فاز العين مرتين فقط في آخر خمس مباريات بالدوري.



ومضى قائلا: "أعتقد أن الحديث عن المراكز قبل ثماني مباريات من نهاية المسابقة ليس مناسباً حالياً والأهم بالنسبة لي هو تحقيق أفضل نتائج وسأكون سعيداً إذا اعتلينا القمة مجدداً".



وأقر زوران بصعوبة مواجهة الشباب الذي لم ينتصر سوى مرة واحدة في آخر عشر مباريات ليتراجع للمركز الثامن برصيد 24 نقطة وتتبدد كل آماله تقريباً في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا العام القادم.



وقال المدرب الكرواتي: "يجب أن نحسن من مستوانا الذي ظهرنا عليه في المواجهة الماضية (ضد دبا) ونقدم كرة قدم سريعة ونظهر روحا قتالية ونتعامل بتركيز وجدية مع تفاصيل المباراة من البداية للنهاية".