الحبيب والهزاع يدعمان الاتفاق أمام الوحدة

الدمام - الرياضية | Tuesday, 14 February 2017 - 21:56 pm

أقام الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للاتفاق مأدبة عشاء في معسكر النادي جمع فيها لاعبي الفريق وأجهزته الإدارية والفنية إلى جانب مجلس الإدارة.⁠⁠⁠



من جهة أخرى انضم لاعبا الاتفاق المهاجم هزاع الهزاع ولاعب الوسط حسن الحبيب إلى تدريبات فريقهم الجماعية اليوم الثلاثاء بعد إنهاء برنامجهما العلاجي الذي خضعا إليه جراء إصابة الأول بكدمة في قدمه، وتعرض الثاني لآلام في أسفل الظهر.



وكان الفريق قد أدى تدريباته على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الإسباني خوان جاريدو حيث تنوع في الفترة الأولى ما بين التدريبات اللياقية والتكتيكية، فيما فتح الفترة الثانية الملف الفني لمواجهة الفتح إذ خصصه للجوانب التكتيكية التي سيعتمدها في المباراة.



من جانب آخر يسعى جاريدو خلال التدريبات لتجهيز المدافع البديل الذي سينضم للقائمة بديلاً عن المدافع الكاميروني أمينو بوبا الذي سيغيب عن المباراة المقبلة لحصوله على ثلاث بطاقات صفراوات. وتعرض مدافع الفريق عمر السنين قبل نهاية التدريب لكدمة في قدمه اضطرته لمغادرة التدريب حيث خضع للعلاج بانتظار التقرير الطبي قبل تدريب الغد.