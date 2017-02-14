الإصابة تبعد الشمري وريكاردو عن التعاون

بريدة - الرياضية | Tuesday, 14 February 2017 - 21:35 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تدريباته تحت قيادة الروماني جالكا مدرب الفريق تحضيراً لمباراة الفتح المقبلة ضمن مباريات الجلو الـ19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وبدأت التدريبات بعمليات التسخين رفقة مدرب اللياقة، وفرض الروماني عدداً من التمارين التكتيكية كاللعب وسط مساحات ضيقة والضغط على حامل الكرة.



من جانب آخر شارك اللاعب موسى الشمري في مران اليوم، فيما فضل الجهاز الطبي إراحة اللاعب ريكاردو بسبب شعوره بألآلم في الرقبة.



فيما تواجد في العيادة الطبية الحارس فهد الشمري حيث يخضع لجلسات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف.