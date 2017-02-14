فينجر: أوزيل في كامل تركيزه قبل مواجهة بايرن ميونيخ

ميونيخ - رويترز | Tuesday, 14 February 2017 - 23:02 pm

يعاني مسعود أوزيل لاعب أرسنال منذ فترة طويلة للظهور بمستواه المعهود لكن المدرب أرسين فينجر نفى تكهنات بأن لاعب وسط منتخب ألمانيا قد يستبعد من التشكيلة الأساسية التي ستواجه مضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.



وقبل ساعات من وصول الفريق اللندني إلى ميونيخ اليوم الثلاثاء ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أوزيل قد يجلس على مقاعد البدلاء بسبب عروضه المخيبة مؤخراً.



لكن رداً على سؤال عن أوزيل أبلغ فينجر الصحفيين أن اللاعب في كامل جاهزيته وتركيزه للمواجهة.



وقال "ليست هذه اللحظة المناسبة للكشف عن التشكيلة الأساسية، سأختار التشكيلة صباح الغد (الاربعاء)".



وتابع "نلعب في ألمانيا وأوزيل في كامل جاهزيته لتقديم أداء جيد غداً".



وتعرض أوزيل لانتقادات بعد أداء مخيب في هزيمتين أمام واتفورد وتشيلسي ولم يفعل شيئاً يذكر لتغيير هذه الصورة بعدما أهدر جملة من الفرص السانحة في انتصار أرسنال على هال سيتي 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.



لكن فينجر كان أكثر صراحة رداً على سؤال عن حارس المرمى حيث قال إن ديفيد أوسبينا سيبدأ على حساب بيتر شيك بسبب عروضه القوية في دوري الأبطال هذا الموسم.



وقال المدرب الفرنسي "لن اخفي شيئا، سيكون أوسبينا أساسياً، بسبب عروضه القوية، بلغنا دور الستة عشر بسبب عروضه الرائعة".



وخسر أرسنال أمام بايرن في هذه المرحلة من دوري الأبطال ثلاث مرات منذ 2005 لكن فينجر شدد على أن فريقه يملك الأفضلية نظراً لأن مباراة الإياب ستقام على أرضه مؤكداً أنه سيحاول تحقيق نتيجة طيبة في ميونيخ.



وقال "أعتقد أننا نملك الخبرة للعب أمام بايرن، عندما تنظر إلى سجلهم فانهم يصعدون دائماً إلى دور الأربعة، سيكون تحدياً هائلاً لكننا قادرون على التعامل معهم".