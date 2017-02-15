اتحاد السيارات يفتح التسجيل في رالي حائل

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 15 February 2017 - 00:00 am

تفتح اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم الأربعاء، الفترة الأولى لتسجيل المشاركين في رالي حائل نيسان 2017م "كروسكانتري"، الذي يقام خلال الفترة من 31 مارس وحتى 5 أبريل المقبلين، والذي يأتي بتنظيم الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة.

ويأتي الرالي الذي يقام في نسخته الثانية عشرة بدعم الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ـ أمير منطقة حائل ـ رئيس اللجنة العليا المنظمة للرالي، وتوجيهات الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله آل سعود مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية للرالي.

وكانت اللجنة الفنية في الاتحاد أنهت خلال الأيام الماضية جولتها الاستطلاعية على مراحل السباق التي ستكون متنوعة التضاريس، حيث تسعى إلى إضافة عدد من المسارات الجديدة على مراحل السباق.