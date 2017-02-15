الآسيوي يختتم اجتماع تطوير المدربين

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 15 February 2017 - 00:00 am

بحثت مجموعة عمل تطوير المدربين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها الرابع في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برامج التطوير والتدريب المتقدمة للمدربين في قارة آسيا.

وكانت مجموعة العمل قد تم تشكيلها لإعداد إستراتيجية تطوير مدربين شاملة في قارة آسيا، من خلال إعادة التدقيق في البرامج الحالية لتطوير المدربين، وإعداد نظام تطوير للمدربين على كافة المستويات.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في موقعه على الإنترنت أن من ضمن المواضيع التي تم بحثها في الاجتماع تجمع المدربين الآسيوي، حيث صادقت مجموعة العمل على هذا المقترح، وسيكون المؤتمر وسيلة لإعداد القواعد والتعليمات الخاصة بالحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة من المدربين، من أجل حماية وتطوير اللعبة والمدربين واللاعبين.