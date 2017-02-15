دمج المشجع الرياضي في الأعمال التطوعية

جدة ـ ماجد هود | Wednesday, 15 February 2017 - 00:00 am

حضرت مجموعة "جدة إتي وبحر" أمس ملتقى أرامكو التطوعي الثاني بنادي أرامكو بجدة، حيث تمت زيارة مواقع بعض الجهات الحكومية المشاركة، وبعض الجمعيات والفرق التطوعية.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على ما تقدمه الجهات والجمعيات والفرق من خدمات تطوعية للمجتمع، كما أطلعت المجموعة الحضور على الدور الذي تقوم به ضمن محاولاتها لتغيير النظرة المجتمعية للمشجع الرياضي، حيث تسعى لإظهار المشجع الرياضي بصورة إيجابية بعيدة عن التعصب الرياضي، ومفيدة للمجتمع من خلال دمج المشجع الرياضي في الأعمال التطوعية التي تقضي على الميول وتعم فيها الفائدة للمجتمع.

كما تم خلال الزيارة إبرام اتفاقيات تعاون مستقبلية بين المجموعة وبعض الجهات والجمعيات والمجموعات سيتم تنفيذها لما فيه مصلحة أبناء الوطن.