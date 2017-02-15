8 قطاعات حكومية تتنافس رياضياً في الخرج

الخرج ـ مازن العسرج | Wednesday, 15 February 2017 - 00:00 am

أجريت صباح أمس الثلاثاء، مراسم قرعة البطولة الرياضية للهيئات والقطاعات الحكومية بمحافظة الخرج، والتي تنظمها المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، بحضور ممثلي الفرق المشاركة ومندوبي مكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب الأسلحة والمدخرات وشركة الكهرباء السعودية وقاعدة الأمير سلطان الجوية وجامعة الأمير سطام في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية الفريق المستضيف المؤسسة العامة للصناعات العسكرية إلى جانب إدارة التعليم ومستشفى الملك خالد والكلية التقنية.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة أن يكون يوم الأحد السادس من شهر جمادى الآخرة 1438 هـ موعداً للمباراة الافتتاحية، والتي تجمع فريقي الأسلحة والمدخرات وشركة الكهرباء السعودية.