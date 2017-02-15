انطلاق الهايكنج في المخواة

الباحة ـ الرياضية | Wednesday, 15 February 2017 - 00:00 am

انطلقت أمس رحلة المشي الجبلي "الهايكنج" من محافظة المخواة إلى منتجع الكهوف بشدا الأسفل سيراً على الأقدام بمشاركة 51 هاوياً من محبي وهواة هذه الرياضة وذلك ضمن فعاليات مهرجان الربيع السابع في محافظة المخواة.

وتضم المجموعة المشاركة عدداً من المغامرين والرحالة السعوديين الذين شاركوا في مسابقات دولية، حيث صمم هذا البرنامج للاطلاع على معالم وكهوف جبال شدا، والاستمتاع بعدد من أنواع السياحة منها: بيئية المغامرات ـ سياحة الكهوف ـ السياحة الرياضية. وتخلل الرحلة استراحات وفعاليات تدريبية على رياضة الهايكنج، إضافة إلى فعاليات تعريفية بالمنطقة وتراثها وبيئتها والسياحة فيها.