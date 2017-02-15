وساطة لاعبين لإنقاذ الشباب

الرياض - علي الحدادي | Tuesday, 14 February 2017 - 20:54 pm

استعان عبد الله القريني رئيس نادي الشباب بوساطة عدد من لاعبي الفريق الأول، لإنقاذ النادي من أزمة مطالبات زميلهم أحمد عطيف قائد الفريق.

ودار حديث مطول بين القريني وعطيف أمس الثلاثاء، على هامش حصة التدريب التي جرت استعداداً لمواجهة الاتحاد يوم السبت المقبل في الرياض، ضمن الجولة 19 لبطولة دوري المحترفين.

يشار إلى أن عطيف تقدم بشكوى ضد إدارة النادي التي سلمته شيكاً بلا رصيد بمقدار ثلاثة ملايين و600 ألف ريال، يمثل جزءاً من مستحقات تجديد العقد الاحترافي مع النادي في أغسطس 2014، ولمدة أربعة مواسم، قبل أن تتقلص إلى موسمين في يونيو 2015 بناءً على رغبة الطرفين.

وصدر في يناير 2016 قرار محكمة التنفيذ بتجميد حسابات الشباب في البنوك المحلية، وحجز جميع الأموال، لإيفاء المبلغ الخاص باللاعب عطيف.

شرح:

صورة التقطت أمس للحديث الذي جمع عبد الله القريني رئيس الشباب واللاعب أحمد عطيف خلال حصة التدريب (المركز الإعلامي ـ الشباب)