الأهلي يترقب تقارير الثنائي

جدة ـ أحمد اللوقان | Wednesday, 15 February 2017 - 00:00 am

يترقــب الأهلاويون باهتمام شديد، التقارير الطـــــبية النهائية لمعــــتز هوســاوي والمصري محمد عبد الشافي، ثنائي الفريق الأول، لمعرفة إمكانية مشاركتهما في لقاء "الكلاســيكو" أمام فريق النصر، بعد غد الجمعة في جدة، ضمــن الجـولة 19 لبطولة دوري المحترفين.

وعاودت آلام إصابة العضلة الخلفية للفخذ معتز هوساوي، فيما يواصل عبد الشافي علاجه بعد إصابته بالتواء في الكاحل، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كـأس أمم إفريقيا التي جرت مؤخراً في الجابون.