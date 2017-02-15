10 سنوات تبقي خربين.. وتبعد الراهب

الرياض ـ سلطان العتيبي | Wednesday, 15 February 2017 - 00:00 am

صرف نادي الهلال النظر تماماً عن التعاقد مع حسن الراهب لاعب فريق النصر، الذي يعيش الأشهر الستة الأخيرة لعقده الاحترافي المبرم مع ناديه عام 2014، وفضل الدخول بقوة في مفاوضات شراء كامل عقد السوري عمر خربين.

وذكـــرت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن إدارة الهلال فضلت شراء كامل عقد المهاجم خربين على التعاقد مع الراهب، بعد مستويات متصاعدة قدمها خربين، منذ انضمامه إلى الصفوف في يناير الماضي، قادماً من الظفرة الإماراتي، بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر.

ويعتقد الهلاليون أن شراء عقد عمر خربين مقابل ما لا يقل عن 20 مليون ريال خيار يتفوق على جلب حسن الراهب، وذلك لمسببات عدة، من بينها تشابه طريقة لعب الثنائي، علاوة على أن الراهب بلغ عامه الـ33، فيما يقضي خربين عامه الـ23.