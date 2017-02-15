ديون بـ200 مليون ودفعة الـ15 مليوناً تهز اتحاد القدم

| Wednesday, 15 February 2017 - 00:00 am

الرياض ـ إبراهيم الجريس



فاق الاتحاد السعودي لكرة القدم على صدمة تصاعد الديون المثبتة في سجلاته، والتي قاربت مبلغ 200 مليون ريال، ويرجح أن تتصاعد في الأيام المقبلة.

ويتولى مكتب العظم والسديري للمحاسبة والمراجعة القانونية عملية تدقيق مداخيل ومصاريف اتحاد القدم للسنوات الأربع الماضية، وبدأ في أعماله رسمياً مع اليوم الأول لمباشرة عادل عزت مهامه رئيساً للاتحاد، بعد انتخابه في الجمعية العمومية للاتحاد، والتي جرت أواخر ديسمبر الماضي، وسيعلن عن الأرقام في المؤتمر الصحفي الذي يعقد غداً الخميس.

وبحسب مصادر خاصة لـ"الرياضية"، فإن الديون المتراكمة تشمل مكافآت متأخرة للحكام منذ عام 2013، ومستحقات لشركات رياضية تعهدت بتنظيم عدد من معسكرات المنتخبات السعودية، إلى جانب مكافآت الإداريين العاملين في المنتخبات، ومكافآت اجتماعات بعض أعضاء لجان اتحاد القدم في السنوات الماضية.

كما تضمنت سجلات الديون مبلغ 90 مليون ريال مدوناً كسلفة تقع على عاتق اتحاد القدم، وهو الذي قدمته وزارة المالية شرطاً جزائياً لكسر عقد الهولندي فرانك ريكارد، عندما أقاله اتحاد القدم السابق برئاسة أحمد عيد من منصبه مدرباً للمنتخب السعودي الأول في منتصف يناير عام 2013.

وبحسـب المصــــادر، فإن المديونيات تتضمن مكافأة بطل كأس السوبر السعودي ووصيفه، والذي توّج به فريق الأهلي على حساب الهلال في العاصمة البريطانية لندن، يوم الثامن من أغسطس عام 2016، إضافة إلى مكافأة الفرق الفائزة بدوريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة للموسم الماضي.

وذكرت لـ"الرياضية" مصادر أخرى أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد القدم المقرر عقده غداً الخميس في جدة، سيشهد الكشف عن العديد من الأمور المالية التي تهدد مسيرة الاتحاد، ومن بينها أن اتحاد القدم السابق استلم في ديسمبر الماضي دفعة مالية بقيمة 15 مليون ريال من مجموعة MBC الناقل الرسمي للمسابقات السعودية، فيما كان موعد صرفها مجدولاً في 10 يناير الماضي، بموجب العقد الموقع بين الطرفين في أغسطس من عام 2014، الأمر الذي أحدث ردود فعل غاضبة داخل المجلس الحالي.

وينتظر أن يحمل الاجتماع المقرر غداً إعلان الهيكلة الجديدة للجان الاتحاد، وتعيين الأمناء المساعدين لعادل البطي أمين عام اتحاد القدم، والذين ستتوزع مهامهم ما بين الشؤون الداخلية للاتحاد والشؤون الخارجية، فيما اقترب علي الطريفي الحكم الدولي السابق من رئاسة لجنة الحكام ابتداءً من الموسم المقبل، خلفاً لمرعي عواجي الذي ينتهي تكليفه بانقضاء الموسم الجاري، بينما توقفت الخيارات على الإيرلندي الشمالي هيربي إلبر، لتولي منصب مدير دائرة التحكيم، بعدما عمل مستشاراً للإنجليزي هاوارد ويب، المدير السابق للدائرة، الذي تقدم باستقالته مطلع فبراير الجاري.