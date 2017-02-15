سويدي يقود مواجهة الهلال والخليج

الرياض - الرياضية | Wednesday, 15 February 2017 - 14:23 pm

كلف الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، طاقم تحكيم من السويد لقيادة مواجهة الهلال والخليج، بقيادة حكم الساحة أندرياس إيكبيرغ يساعده فريدريك نيلسون وماجنوس سوبلوم، في اللقاء الذي يقام مساء غدٍ الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 8:15م، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



يشار أن الهلال يحتل المركز الأول على لائحة ترتيب دوري جميل السعودي بـ 44 نقطة، فيما يحتل ضيفه نادي الخليج المركز الثالث عشر بـ 14 نقطة.