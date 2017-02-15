معارك البقاء تشتعل في القاع

حسن ابو زينب | Wednesday, 15 February 2017 - 14:43 pm

بعد تبقي 13 مباراة في الطريق إلى نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي، فإن أبواب معارك البقاء في الدوري الممتاز أصبحت أكثر انفتاحاً، كما أن توقعات الصعود والهبوط أكثر تعقيداً وأكثر صعوبة في التكهنات، إذ إن الغموض يخيم على ساحات المستطيل الأخضر.. ولكن يمكن القول هنا إن فوز سوانسي يونايتد على ليستر سيتي أكد قدرة هذه الفرق شبه المغمورة على قلب الطاولة، كما أن حامل لقب الدوري ليس بمنجاة من هاوية الهبوط في هذا الصراع الضاري ضمن معارك الموت أو الحياة في الدوري الإنجليزي.. المشهد الذي أمامنا يقول إن فرق المؤخرة الخمسة قد فازت بسبع من جملة آخر عشر مباريات خاضها مما يفتح الأبواب على كل الاحتمالات.

لوري وايتويل المحرر الرياضي لصحيفة Daily mail اقتحم الساحة وجاء بهذا التقرير عن معارك البقاء في الدوري الإنجليزي.

يقول التقرير إن ليستر وسوانسي الآن يحاربان من أجل البقاء في الممتاز.









من موقع كان يبدو عليه الأمان والاستقرار، أصبح بيرنموث الآن قريبا من بوابة الخروج، حيث لم يحرز سوى فوز واحد من جملة 8 مباريات.

الآن هو يحتل المركز الرابع عشر ولكن دفاعه هش وشباكه قابلة على تلقي المزيد من الأهداف، المباريات المتبقية له على أرضه ستقام أمام مانشستر سيتي ووست هام وسوانسي وتشيلسي وميدلزبره وبيرنلي وستوك سيتي، فيما يحل ضيفا على وست بروميتش ومانشستر يونايتد وساوثمبتون وليفربول وتوتنهام وسندرلاند وليستر.. وحصوله على 5 نقاط من جملة 24 مباريات يعكس الضعف والهشاشة التي يعاني منها والتي من المؤكد أصبحت الآن كابوساً يقض مضجعه ..كان هذا الفريق يقدم أحيانا عروضا قوية بثت الرعب في قلوب الخصوم، ولكنه يعاني خللا وهشاشة في خط المؤخرة، حيث يمكن من السهولة اختراقه في الوقت الحالي.











بعد أن انهت إدارة النادي عقود اثنين من المدربين هم فرانسيسكو جويدلون وبوب برادلي، خلال فترة سادت خلالها الفوضى وتأكد فيها هبوط النادي، ولكن مع قدوم بول كليمنت فإن الأمور استعادت توازنها، حيث وجد الفريق إيقاعا جديدا مع المدرب الجديد أدى لابتعاده عن هاوية الهبوط.

المباريات المتبقية له خارج أرضه ستكون أمام تشيلسي وهال سيتي وبيرنموث ووست هام ومانشستر يونايتد وسندرلاند، أما التي يستضيفها فهي بيرنلي وميدلزبره وتوتنهام وستوك سيتي وايفرتون ووست بروميتش، ولكن يبدو أن الحظ ابتسم له مؤخراً مع منهج وطريقة تدريب مساعد مدرب ريال مدريد السابق كليمنت، حيث فاز بأربع من جملة 6 مباريات خاضها مؤخراً، الأمر الذي أدى لابتعاده من منطقة الخطر مما يعزز فرص بقائه في الممتاز.. هناك أسباب للأمل: منها أن سوانسي أصبح أكثر قوة تحت قيادة كليمنت مع نجاح خمسة لاعبين في صفوفه في معرفة الطريق إلى مرمى الخصوم، ولكن المخاوف تتجسد في تعرض سيجاردسون وفيرناندو للإصابات. السؤال هنا: ما هي الاحتمالات المتوقعة؟ الجواب أن المباراة القادمة ستكون خارج أرضه أمام تشيلسي، وأن الهزيمة التي قد يعود بها من هناك ستكون قاصمة الظهر له.











أن الصورة هنا ليست مرعبة ومزعجة .. صحيح إن ماكينة التهديف لم تحرز الكثير من الأهداف ولكن شباكه ليست متخمة بالأهداف، حيث لم يتلق أكثر من 46 هدفا خلال هذا الموسم، بفارق 13 هدفا عن الكثير من الفرق الأخرى، حيث تعادل في ثلاث مباريات من جملة 6 علما بأن سجله من التهديف يعتبر متواضعا وكان آخر فوز له قبل 9 لقاءات.

المباريات التي ستكون خارج أرضه وبعيدا عن جماهيره ستكون أمام كريستال بالاس وستوك سيتي وسوانسي سيتي وبيرنموث وتشيلسي وليفربول. أما التي يستضيفها فسوف تقام أمام مانشستر يونايتد وبيرنلي ومانشستر سيتي وساوثمبتون. جماهير النادي أعربت عن قلقها ولكن رغم وعود المدرب كارانكا فإن آخر فوز للنادي جاء في 17 ديسمبر الماضي أي قبل 9 مباريات.

يمتلك هذا النادي أحد أفضل خطوط الدفاع في معارك الصراع للقب، حيث لم تتلق شباكه سوى 27 هدفا مقابل 21 لمانشستر يونايتد و18 لكل من توتنهام وتشيلسي ولكن ما هي أسباب الخوف؟

كما يمتلك النادي أضعف وأسوأ خطوط الهجوم، حيث لم يحرز لاعبوه سوى 19 هدفا وهو رقم أقل من هال سيتي الذي يليه في الترتيب بفارق 3 أهداف.









وسط غرف تبعثرت فيها الملابس وتعربد فيها الفوضى وسقوط مدو من القمة للقاع لأول بطل للدوري منذ سقوط مانشستر سيتي عام 1938، يبدو المشهد مربكا ومخيفا، فقد انحدر ليستر من القمة إلى منطقة الهبوط بسرعة فائقة .. المباريات المتبقية له على أرضه ستكون أمام فرق ليفربول وهال سيتي وسندرلاند وتوتنهام وواتفورد وبيرنموث، أما التي ستقام خارج أرضه وبعيداً عن جمهوره فسوف تقام أمام أرسنال ووست هام وايفرتون وكريستال بالاس ووست بروميتش ومانشستر سيتي. الإحصائيات المخيبة تتراكم يوما إثر يوم، إذ سجل النادي نفسه كأول حامل لقب يخسر 5 مباريات بصورة متتالية في الدوري الممتاز منذ خسارة تشيلسي في مارس 1956، كما أن الفريق لم يحرز أي أهداف على مدار 10 ساعات و10 دقائق منذ بداية عام 2016.

يمكن تجسيد الأسباب التي تدعو للأمل إلى أن الفريق ابتعد من هاوية الهبوط وعانق لقب الدوري بنفس اللاعبين. وموقعه الآن أفضل من موقعه قبل عامين، ولكن الذي يخيف ويدعو لعدم الاطمئنان هو أن الخسائر تضاعفت في الآونة الأخيرة، وأن الجهود لهز شباك الخصوم أصحبت ضئيلة إن لم نقل معدومة.

إن مواجهة ليفربول وأرسنال ضمن الثلاث مباريات التي سيخوضها ليستر ليست سهلة للمدرب رانيري، ولكن التحدي الكبير هو المباراة التي تتوسط هذين اللقاءين وهي أمام هال سيتي، كما أن المباراة أمام سندرلاند لن تكون نزهة بحرية فهي مواجهة صلبة وخطيرة.











إن الموسم الماضي الذي تولى قيادته مايك فيلان كان مخيبا، ولكن بقدوم ماركو سيلفا تبدل الوضع للأفضل، إذ إن المدرب البرتغالي ضخ مزيداً من الثقة في نفوس اللاعبين الذين بدأوا يتجاوبون بسرعة فائقة، وبدا الآن الفريق أكثر حيوية مما سبق، وإن كان سجله التهديفي يعتبر الأسوأ في الدوري. مبارياته المتبقية في الموسم لا تجاوز 13 مباراة سبع منها على أرضه وأمام جماهيره، حيث يستضيف كلاً من بيرنلي وسوانسي ووست هام وميدلزبره وواتفورد وسندرلاند وتوتنهام، فيما يلاقي خارج أرضه ليستر وايفرتون ومانشستر سيتي وستوك سيتي وساوثمبتون وكريستال بالاس.

وخلال الفترة الماضية فإن النادي باع عقدي لاعبيه جاك ليفرمور وروبرت سنود جراس، وبدا الأمر وكأنه رفع راية الاستسلام للواقع الأسوأ، ولكن سرعا ما استرد توازنه بالتعاقد مع وجوه جديدة.. ففوزه على ليفربول كان بمثابة ضوء يلوح في نهاية النفق المظلم ومع ذلك فخسارته أمام أرسنال ليست نهاية الحرب. من بين الأسباب التي تدعو للتفاؤل أن صفقة سيلفا كانت ضربة معلم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فهو لاعب خطير يحمل سجلا مشرفا، ولكن رغم هذا لا نستطيع أن نغفل الأسباب التي تدعو للخوف، ومنها أن هال سيتي لم يفز خارج أرضه منذ أول مباراة في شهر أغسطس أمام سوانسي، كما أن الفريق يحمل في سجلاته أسوأ فارق أهداف في فرق الدوري،

إن الفريق سيخوض ثلاث مباريات أمام بيرنلي في أرضه وأمام جمهوره، كما يستضيف سوانسي وكلها يمكن أن تحدد فرص ومصير هال سيتي.. فيما يلاقي الفريق أيضا كلا من سندرلاند وكريستال بالاس.











كانت احتمالات وآمال استعادة النقمة مع قدوم سام ألا الدريس باهتة، إذ لم يحرز الفريق فوزاً إلا أمام بورنثموث خلال 8 لقاءات.. الأمر الذي رفع مخاوف هبوط الفريق رغم أن تاريخ ألا الدريس يؤكد أنه لم يقد ناديا للهبوط. تبقى لكريستال بالاس 13 مباراة، سبع منها على أرضه أمام فرق ميدلزبره وتوتنهام وواتفورد وأرسنال وليستر سيتي وبيرنلي وهال سيتي، وست خارج أرضه أمام وست بروميتش وتشيلسي وساوثمبتون وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. الهزيمتان اللتان تعرض لهما أمام سندرلاند حينما سقط برباعية نظيفة فضلا عن خسارته 0ـ1 أمام ستوك سيتي.

المدرب ألا الدريس لم يتعرض للهبوط خلال مشواره ومسيرته الطويلة في التدريب، وهو مصر على مواصلة هذا المشوار، ولكن هناك أيضا مخاوف شارعة راياتها وعلى رأسها غياب الانسجام والوحدة في صفوف الفريق والعديد من اللاعبين خارج الفورمة المطلوبة.

يبدو أن الطريق أمام الفريق ليس مفروشا بالورود، لكنه محاصر بالأشواك، لاسيما أن الخصوم الذين يكشرون الأنياب في مايو المقبل هم توتنهام وتشيلسي وأرسنال وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.











ظل المدرب ديفيد موسيس يرسل إشارات من الخوف خلال الشهور المنصرمة، يعترف بصراحة فائقة بالشروط والأسباب الواقعية التي تنهض بالفريق، ولكنه لا يقدم حلولا عملية لانتشال الفريق من مستنقع الفشل، وليس لديه من عقاقير يقدمها لعلاج الحالة المتردية ولا مبادرات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ورغم أن الأمل الوحيد يتجسد في اللاعب جيرمي دافو، فإن القطط السوداء تواجه مستقبلا مظلما، يخوض سندرلاند في الفترة المقبلة 13 مباراة، منها سبع خارج أرضه أمام أندية ايفرتون وميدلزبره وواتفورد وليستر سيتي وأرسنال وهال سيتي وتشيلسي، مقابل ست على أرضه أمام مانشستر سيتي وبيرنلي ومانشستر يونايتد ووست هام وبيرنموث وسوانسي.