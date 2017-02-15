الفتح يستعد للتعاون بتكتيك خاص

الأحساء - الرياضية | Wednesday, 15 February 2017 - 18:14 pm

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته لمواجهة الغد، والتي يستضيف فيها فريق التعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.



وبدأت التدريبات التي أجريت عصر اليوم الأربعاء على ملعب المباراة بتمارين الإحماء، قسم بعدها فتحي الجبال المدير الفني للفريق اللاعبين إلى مجموعتين.



وأجرى من خلالها مناورة، شهدت التطبيق النهائي للجمل التكتيكية الخاصة بالمواجهة، لتختتم بعدها التدريبات بتمارين الإطالة.