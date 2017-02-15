الإعلام الإسباني ينتقد برشلونة بشراسة عقب هزيمته في دوري الأبطال

برشلونة - د ب أ | Wednesday, 15 February 2017 - 18:02 pm

لم يتلق نادي برشلونة الإسباني منذ وقت طويل موجة انتقادات شرسة بعد خسارته لإحدى المباريات، كتلك التي تلقاها اليوم الأربعاء من الصحافة الإسبانية، على خلفية هزيمته برباعية نظيفة في مباراة الذهاب في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية: "برشلونة مات في باريس"، كما أشارت إلى أن لويس أنريكي، المدير الفني للفريق الكتالوني، يعتبر أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الهزيمة الثقيلة.





وأضافت: "المدرب المتغطرس دمر هوية برشلونة، بعيداً عن الهزائم، حماقته أمام باريس سان جيرمان ليست مقبولة، ما يجب أن يقلق برشلونة بشأنه هو الإساءة، التي يتسبب فيها لماضيه ولكينونته".





ووصفت صحيفة "البايس" فريق برشلونة بـ "الكارثي، وأكدت أنه كان تائهاً ولم يظهر أي رد فعل خلال المباراة، التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، معقل الفريق الباريسي.





ومن جانبها، قالت صحيفة "بانجوارديا": "تراجع مستوى برشلونة كان قاتلاً، لقد كان ذليلاً وضعيفاً في الهجوم والدفاع".





ونال لويس أنريكي القسط الأوفر من انتقادات وسائل الإعلام الإسبانية، وخاصة بسبب ردود فعله عقب المباراة، عندما صب غضبه على أحد الإعلاميين التابعين لقناة "تي في 3" التليفزيونية الكتالونية، بسبب قول الأخير له أنه لم يشعر بوجود أي تغيير في طريقة أداء برشلونة في الشوط الثاني عنها في الشوط الأول.





وقال أنريكي، ردا على الإعلامي المذكور: "يبدو أنك لم ترى المباراة جيداً، لقد حدث تغيير في خطة اللعب، ولكن كان بإمكاننا أن نقف على أيدينا ويحدث الأمر ذاته أيضاً، أكرر، إذا كنتم تبحثون عن مسؤول عن الهزيمة فهو أنا، لا تبحثوا عن أشياء أخرى".





ويكفي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق ثلاث أهداف في مباراة الإياب أمام برشلونة للعبور إلى دور الثمانية، فيما يتعين على الفريق الكتالوني الفوز بخماسية نظيفة .