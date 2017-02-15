الشقيقان "بوغبا" خصمان في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي

لندن - (أ ف ب) | Wednesday, 15 February 2017 - 20:06 pm

بعد مسيرة بدأت من ملاعب الضواحي الشرقية الفقيرة لباريس، يتواجه الأخوان بول وفلورونتان بوغبا مساء الخميس للمرة الأولى في مباراة رسمية، عندما يستضيف الفريق الأول لمانشستر يونايتد، سانت إتيان الفرنسي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج".



على أرض ملعب "أولد ترافورد"، ستتجه الأنظار إلى شقيقين تفصل بينهما الأرقام والمسافات:



بول (23 عاماً)، أغلى لاعب في العالم لدى انتقاله هذا الموسم من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 مليون يورو، وكورونتان (26 عاماً) الذي تقدّر المواقع الإلكترونية المتخصصة بانتقالات كرة القدم، سعره بثلاثة ملايين فقط.



الشقيقان يختلفان أيضاً على المستوى الدولي:



بول لاعب وسط المنتخب الفرنسي، أما فلورونتان فيدافع عن ألوان المنتخب الغاني.



كما أن الناديين يختلفان في الموقع والقدرة:



مانشستر يونايتد هو أغلى نادٍ في العالم وهيّمن على كرة القدم الإنجليزية مدة طويلة حتى أعوام قليلة خلت، بينما يحاول سانت إتيان بموازنته المتواضعة، استعادة أمجاد كروية غابت عنه منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي.



إلا أن هذه الاختلافات لا تبدو ذات أهمية في صراع الشقيقين.



وقال فلورنتان في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إنه "على الرغم من أن مانشستر يونايتد نادٍ كبير، فكل شيء يجوز في كرة القدم، كونهم يتفوقون علينا نظرياً ليس ذا أهمية".



وتبدو المواجهة غير متكافئة على الرغم من أن سانت اتيان هو خامس الدوري الفرنسي، بينما يكتفي يونايتد حالياً بالمركز السادس في الدوري الإنجليزي، إلا أنه لم يخسر في آخر 16 مباراة محلياً.



لم يكن فلورنتان أساسياً في مطلع الموسم، إلا أن مدربه كريستوف غالتييه يعتمد عليه منذ مدة في مركز الظهير الأيسر.



وستكون المواجهة بين اللاعبين ذات أوجه متعددة، إذ أن بول هو لاعب خط وسط سريع الخطى، وغالباً ما يقود الهجمات من منتصف الملعب، بينما سيحاول فلورونتان التركيز على وقف اندفاعة يونايتد.



ويتمتع الشقيقان ببنية جسدية ضخمة متقاربة، إذ يبلغ طول فلورونتان 1,89 م، في مقابل 1,91 م لشقيقه الأصغر بول.



وحذّر الشقيق الأكبر في تصريح لبرنامج "تيلي فوت" الفرنسي بأنه لن يتوانى على التصدي لبول، قائلاً "إذا كان مندفعاً صوبي ويتعين عليّ عرقلته، فسأقوم بذلك".



أضاف "لن أؤذيه لأنه شقيقي، لكن إذا كان يتعين علي أن أرتكب خطأ، فسأفعل".



ولم يقدم بول مستوى يعكس قيمته في سوق الانتقالات خصوصاً منذ مطلع السنة الحالية، إذ لم يسجل أيّ هدف ولم يحقق تمريرة حاسمة.



ويقول عنه فلورنتان "اعتقد بأنه وضع فكرة أنه اغلى لاعب في العالم جانباً، هو يزاول كرة القدم، على الرغم من أن كل ما يقوم به يسترعي الانتباه بشكل مضاعف، وبشكل سلبي أو ايجابي".



أضاف "إلا أنه يستطيع التأقلم مع ذلك لأنه قوي ذهنياً منذ طفولته"، لكنه في المقابل "مزعج لأنه لا يتحمل الخسارة، انا تعلّمت كيف أخسر لكن هو عندما يخسر يصبح مجنوناً".



ولا يقتصر الاهتمام بالمواجهة على الشقيقين فقط، إذ ستكون محطّ متابعة زملائهما، ومنهم مهاجم مانشستر الفرنسي انطوني مارسيال.



وقال مارسيال للقناة التلفزيونية التابعة لناديه "يعرف عنهما (الشقيقان بوغبا) بأنهما اصحاب نكتة ويمزحون دائماً، لكن على أرضية الملعب يتحولان إلى مقاتلين يبذلان قصارى جهدهما للفوز".



واضاف "اذا نجح أحدهما في الفوز على الآخر فان الخاسر سيكون ضحية استهزاء من الفائز، وبالتالي سيبذلان قصارى جهدهما ليفوزا".



ويعتبر فلورنتان أن أوجه الشبه كثيرة بينه وبين بول "التصميم على أرض الملعب يجمعنا، نريد الفوز دائماً، ولا نألو أيّ جهد".



يضيف "عدم الخسارة شعارنا، منذ طفولتنا نريد الفوز دائماً، أن نتمتع بالروح القتالية وذهنية الفوز، سيكون هناك بكل تأكيد فائز وخاسر لكن بالنسبة إلى العائلة سيكون هناك رابحان لأن الذكرى لن تنسى".



يذكر أن لفلورنتان شقيق توأم هو ماتياس، وهو أيضاً لاعب كرة قدم في صفوف نادي فيينورد روتردام الهولندي.