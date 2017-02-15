ناصر الشمراني يقود العين لسكة الانتصارات

الرياض - الرياضية | Wednesday, 15 February 2017 - 21:28 pm

قاد السعودي ناصر الشمراني مهاجم نادي العين الأماراتي فريقه إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بالمسابقة، عقب فوزه 3/1 على مضيفه الشباب.



وتقدم العين بهدف مبكر عن طريق ناصر الشمراني في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل محمد مرزوق للشباب في الدقيقة 41.



وعاد ناصر الشمراني لهز الشباك مرة أخرى بعدما سجل الهدف الثاني للعين في الدقيقة 54 من ركلة جزاء أيضا، قبل أن يضيف زميله إبراهيما دياكيه الهدف الثالث في الدقيقة 78.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد العين، الذي خسر 1/2 من ضيفه دبا الفجيرة في المرحلة الماضية، إلى 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد الشباب عند 24 نقطة في المركز الثامن.