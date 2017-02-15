إدواردو: دياز أبعدني عن الشباك

الرياض- الرياضية | Wednesday, 15 February 2017 - 20:39 pm

كشف البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال، السبب الرئيسي وراء تراجعه عن التهديف بشكل ملحوظ هذا الموسم.



وقال إدواردو، في تصريحات إذاعية: "أكثر المقارنات بين مستواي مع الهلال في الموسم الماضي والحالي هي في عدد الأهداف فقط".



وتابع: "مركزي في الموسم الماضي يساعدني على تسجيل الأهداف، وكنت قريبا من المرمى عكس الموسم الحالي".



وأضاف: "عمر خريبين مهاجم جيد وسجله التهديفي ممتاز، وأتمنى أن نشكل قوة في هجوم الهلال أنا وخربين ونواف العابد".



وعن سلمان الفرج قال اللاعب البرازيلي: "سلمان الفرج من أفضل اللاعبين السعوديين، ويشكل إضافة كبيرة لنا، وتجديد عقده مسألة شخصية بينه وبين إدارة الهلال".



واستمر: "تفكيرنا حاليًا منصب على مباراة الخليج المقبلة، وإعدادنا للبطولة الآسيوية لا يختلف عن بقية البطولات المحلية".



واختتم إدواردو تصريحاته قائلا "سعيد جدًا بوقوف جماهير الهلال خلفي ومساعدتي دائمًا".