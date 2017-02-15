البرتغالي كارفالو يلحق بأوسكار إلى شنغهاي سيبج الصيني

بكين - (د ب أ) | Wednesday, 15 February 2017 - 22:37 pm

لحق المدافع البرتغالي المخضرم ريكاردو كارفالو 38 عام، باللاعب البرازيلي الشهير أوسكار إلى فريق شنغهاي سيبج الصيني، ليصبح أحدث المحترفين المنتقلين إلى الدوري الصيني استعدادا للموسم الجديد..



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء، نقلا عن النادي الصيني، إن الصفقة تمت في نهاية يناير الماضي ولكن الإعلان الرسمي عنها لم يتم سابقا.



ولعب كارفالو في الماضي لعدة أندية منها ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، لكنه لم يرتبط بأي ناد منذ رحيله عن صفوف موناكو الفرنسي بعد انتهاء الموسم الماضي.



وأعلن النادي الصيني اليوم : "أتممنا التعاقد مع اللاعب البرتغالي ريكاردو كارفالو منذ المعسكر التدريبي الشتوي في الدوحة، وتأخير الإعلان عن الصفقة جاء بسبب عدم استقرار عملية القيد، وكان علينا أن نفكر بحذر في الاستفادة باللاعب المخضرم طبقاً للسياسة الجديدة الخاصة بالتعاقد مع المحترفين الأجانب".



وكانت رابطة الدوري الصيني أعلنت، في بيان لها الشهر الماضي، بأن أندية الدوري الصيني ما زال بمقدورها التعاقد مع خمسة لاعبين أجانب لكل ناد، ولكن ثلاثة منهم فقط يمكنهم المشاركة في المباراة.



ويلعب كارفالو إلى جوار الثلاثي البرازيلي أوسكار وهالك وإليكسون في صفوف فريق شنغهاي سيبج، كما يلعب إلى جوارهم اللاعب الأوزبكي الدولي عادل أحمدوف.



وقال تشن شويوان رئيس النادي الصيني: "إذا أصيب أحد اللاعبين الأجانب الأربعة الآخرين بالفريق، سينال كارفالو الفرصة، وكأحد أبرز المدافعين في العالم، سيفيد كارفالو بخبرته اللاعبين الشبان".



وكان كارفالو فرض نفسه كنجم من طراز عالمي خلال مسيرته في بورتو البرتغالي حيث فاز مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في 2004 تحت قيادة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.



وبعدها، انتقل كارفالو إلى تشيلسي مع رحيل مورينيو لتدريب الفريق، وفاز كارفالو مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات قبل انتقاله إلى ريال مدريد في 2010، حيث قضى مع الفريق ثلاث سنوات قبل انتقاله لموناكو الفرنسي.



وخاض كارفالو 89 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي سجل خلالها خمسة أهداف، كما شارك مع الفريق في الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا.